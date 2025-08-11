El italiano Giacomo Raspadori refuerza la delantera del Atlético de Madrid

El delantero italiano Giacomo Raspadori se convirtió este lunes en nuevo futbolista del Atlético de Madrid por las próximas cinco temporadas, hasta 2030, tras el acuerdo alcanzado entre el conjunto colchonero y el Nápoles italiano, según un comunicado.

"Giacomo Raspadori ya es jugador del Atlético de Madrid después de que nuestro club y el Nápoles hayan llegado a un acuerdo para su traspaso a nuestra entidad. El atacante pasó su reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas-Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria", anunció el conjunto rojiblanco.

El jugador transalpino, de 25 años, es doble campeón de la Serie A y ganó la Eurocopa con Italia en 2021, disputando un partido en el torneo continental. El Atlético incorpora a "un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros", según destacó el comunicado del club madrileño.

El jugador de Bentivoglio comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sassuolo, debutando con el primer equipo el 26 de mayo de 2019, en un encuentro ante la Atalanta. Con el conjunto 'negriverde' jugó 82 partidos, en los que marcó 18 goles y repartió nueve asistencias. Posteriormente, en verano de 2022, fichó por el Napoli, club con el que ha ganado en dos ocasiones la Serie A. En el conjunto napolitano ha disputado 109 encuentros, anotando 18 tantos y dando 10 pases de gol.

El atacante es internacional absoluto con Italia, equipo con el que debutó a los 21 años el 4 de junio de 2021 en un partido de preparación para la Eurocopa. En total, ha disputado 40 partidos con la 'Azzurra', marcando nueve goles y repartiendo seis asistencias.