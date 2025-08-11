El Gobierno ruso anuncia la toma de una nueva localidad en la región ucraniana de Donetsk

Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de la localidad ucraniana de Lunacharskoe, situada en la región de Donestk, según el Ministerio de Defensa, que ha informado este lunes de nuevos avances en una zona que ambas partes consideran clave para el desarrollo del conflicto.

El Ministerio ha anunciado en su cuenta oficial de Telegram esta "liberación", eufemismo con el que Moscú suele referirse a las conquistas territoriales en la parte este de Ucrania, epicentro de la invasión que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin.

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido estiman que el Ejército ruso habría podido ocupar entre 500 y 550 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en julio, una cantidad similar a la capturada durante el mes anterior. En el caso de Donetsk, estarían ya ocupado prácticamente todo el territorio al sur de la ciudad de Pokrovsk, un nudo clave en materia logística.