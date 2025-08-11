Agencias

El fundador de la mayor cadena de jugueterías de Reino Unido cederá su propiedad a la plantilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

La cadena británica de jugueterías The Entertainer, la mayor del país con 160 tiendas, pasará a manos de la plantilla, formada por unos 1.900 trabajadores, a finales del próximo mes de septiembre, cuando Gary Grant, fundador de la empresa, transferirá el 100% de la propiedad del negocio familiar a un fideicomiso de empleados.

Grant, que inauguró la primera tienda junto a su esposa Catherine en 1981, dirigió la empresa durante hasta que fue reemplazado por Andrew Murphy, exejecutivo de John Lewis, en 2023, y tiene previsto dejar la presidencia en septiembre, cuando transferirá el 100% de la propiedad del negocio familiar a un fideicomiso de empleados, lo que significa que la plantilla de la cadena obtendrá una parte de las ganancias y podrán opinar sobre la gestión de la empresa.

"Nos habría preocupado mucho vender a una empresa con unos valores completamente diferentes a los de Entertainer, que hemos construido durante los últimos 44 años. Esto beneficia a todos nuestros empleados", afirmó Grant en declaraciones a la cadena BBC, subrayando que "si el negocio se hubiera vendido solo por dinero, no se habría transmitido el testigo como la familia hubiera deseado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo lamenta la muerte de Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano tiroteado en un mitin en junio

Feijóo lamenta la muerte de

López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"

Infobae

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Abascal lamenta la muerte del

Un detenido por violencia de género en el Xiringüelu

Un detenido por violencia de

La italiana Esseco retira su OPA sobre Ercros por las condiciones impuestas por la CNMC

La italiana Esseco retira su