Agencias

El espectacular anillo con el que Suso Álvarez ha pedido matrimonio a Marieta: todos los detalles de la joya

Por Newsroom Infobae

Guardar

En un verano lleno de sorpresas en el mundo del corazón, una de las parejas más mediáticas del momento, Suso Álvarez y Marieta, ha dado el paso definitivo hacia el altar. Tras un año de relación, y en plena escapada romántica frente al mar, el colaborador sorprendió a su novia con una emotiva pedida de mano al atardecer, momento que ambos han compartido en sus redes y que ha conquistado a miles de seguidores.

Pero si algo ha acaparado todas las miradas -además del propio "sí, quiero" de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'- es el anillo que Suso ha elegido para sellar su compromiso. Marieta, radiante y con lágrimas de emoción, mostró por fin la joya más especial de su vida: se trata de una elegante pieza de oro blanco, con un diseño que destaca por un espectacular pavé de diamantes que enmarca una gran esmeralda de corte octogonal, su piedra favorita y de un fuerte simbolismo personal para la pareja.

Según los expertos, el valor del anillo oscila entre los 2.000 euros y 5.000 euros, dependiendo de la calidad de la esmeralda y de los diamantes, aunque para la influencer lo más importante es el significado sentimental de la joya. Ella misma ha compartido su felicidad en redes sociales: "Lo quiero y lo tengo", bromeando mientras lucía la pieza, y agradeciendo a Suso que haya cumplido uno de sus sueños: "Gracias por hacerme vivir este sueño y elegir una piedra tan significativa para nuestra unión".

La pedida, tal y como han mostrado ambos en sus publicaciones, fue mágica y espontánea: sushi al atardecer, abrazos, lágrimas y una respuesta clara de Marieta -"Por supuesto que sí"- ante una propuesta tan esperada como romántica. Ahora, la pareja ya prepara su boda y sueña con un futuro juntos, mientras el anillo de compromiso sigue brillando como símbolo del momento más especial de sus vidas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Organizaciones judías marchan por Londres para anteponer la liberación de los rehenes a un Estado palestino

Organizaciones judías marchan por Londres

Trump y Netanyahu tratan por teléfono la nueva ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza

Trump y Netanyahu tratan por

España golea pero no lo suficiente y se jugará estar en semifinales contra Bélgica

España golea pero no lo

Decenas de militares detenidos en Malí tras un presunto intento de golpe de Estado

Decenas de militares detenidos en

Israel y EEUU defienden la estrategia contra Hamás frente a la oposición del resto del Consejo de Seguridad

Israel y EEUU defienden la