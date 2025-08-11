Agencias

Dimite el CEO de GitHub, y la matriz, Microsoft, reparte sus funciones entre varios ejecutivos

El consejero delegado de la desarrolladora de software GitHub, Thomas Dohmke, dimitirá de su cargo sin que la propietaria de la compañía, Microsoft, haya decidido reemplazarle de manera directa, según ha adelantado 'Axios' citando fuentes internas.

Tras este cambio en la dirección, la estructura administrativa de GitHub se reorganizará y su equipo directivo pasará a depender de varios ejecutivos de Microsoft en lugar de tener un CEO único y centralizado.

El nuevo acuerdo esbozado por el director de Microsoft CoreAI, Jay Parikh, contempla que las funciones de ingresos, ingeniería y soporte de GitHub sean supervisadas por Julia Liuson, que dirige la división de desarrolladores de Microsoft.

Por su parte, el jefe de marca y productos de GitHub, Mario Rodríguez, estará subordinado a la vicepresidenta de la plataforma de IA de Microsoft, Asha Sharma.

