Agencias

Detenidos los responsables del acoso a la directiva del Sevilla FC

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la ciudad de Sevilla, como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y amenazas, por los violentos hechos que se desarrollaron al término del encuentro que enfrentó, la pasada campaña, al Sevilla FC y al Atlético de Madrid.

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación, desarrollada en el marco de la operación Sopaipa (fase II) se inició tras los hechos ocurridos momentos posteriores a la finalización del citado partido en Sevilla el pasado mes de abril, al causar los mismos gran alarma social, ya que las imágenes grabadas por los medios de comunicación que cubrían el encuentro y viandantes que se encontraban en las inmediaciones, dieron muestra de la violenta situación que tuvieron que soportar los directivos del Sevilla FC al intentar abandonar las instalaciones del Ramón Sánchez Pizjuán.

Tras las gestiones de investigación pertinentes la Brigada Provincial de Información ha detenido a dos de los principales investigados por estos hechos y ha identificado a 13 usuarios de redes sociales, que en los días posteriores procedieron a verter en la red diferentes amenazas contra el presidente del club de futbol afectado.

Asimismo, la Policía ha calificado como "virales" los momentos de acoso sufridos por directivos del club que tuvieron que refugiarse a la carrera en el interior del estadio mientras les arrojaban objetos de todo tipo. En esos momentos de evasión, la masa de personas allí presente continuó la airada protesta y no dudaron en unirse para continuar con el hostil acoso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prisión provisional sin fianza para la pareja detenida por el tiroteo en Las Cabezas

Prisión provisional sin fianza para

Los siniestros por daños eléctricos suben un 24% en verano por las tormentas eléctricas, según Mutua

Los siniestros por daños eléctricos

Sandra Fernández critica la "hipocresía" del Gobierno y reitera que Baleares no puede acoger más menores migrantes

Sandra Fernández critica la "hipocresía"

Un herido y 5 detenidos en un tiroteo en Barcelona

Un herido y 5 detenidos

Austria amplía el margen para instalar cámaras de vigilancia en lugares públicos

Austria amplía el margen para