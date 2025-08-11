Agencias

Detenido en Marruecos un varón de 18 años acusado de tener vínculos con Estado Islámico

Las autoridades de Marruecos han anunciado este lunes la detención en la provincia de Settat, al sur de Casablanca, de un varón de 18 años acusado de tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico, en el marco de las operaciones de seguridad para "neutralizar las amenazas" de células terroristas en el país.

La oficina central de Investigaciones Judiciales ha indicado que el arresto se produjo en la víspera sobre la base de informaciones proporcionadas por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), puesto que el individuo había mostrado interés en la fabricación de explosivos.

El ente ha señalado que el detenido, sospechoso de preparar atentados terroristas susceptibles de afectar gravemente a la seguridad de las personas y el orden público, estaba en contacto con un alto cargo de Estado Islámico en la región, que fue el que le proporcionó información sobre la fabricación de explosivos.

Además, según la investigación preliminar, el sospechoso había difundido a través de las redes sociales contenidos sobre operaciones terroristas del grupo yihadista, según ha recogido la agencia de noticias marroquí MAP.

El sospechoso ha sido puesto bajo prisión preventiva de cara a la ampliación de la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía encargada de los casos de terrorismo.

