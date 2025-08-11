Agencias

Detenida una activista marroquí por un mensaje considerado blasfemo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han detenido a una activista marroquí acusada de difundir en redes sociales mensajes blasfemos contra el islam, ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Público ha abierto una investigación por este caso, al tiempo que se reserva el derecho a tomar "todas las medidas legales correspondientes" una vez concluyan las pesquisas en marcha, según la agencia de noticias oficial MAP.

La detenida, de la que dicha agencia no da detalles, sí ha sido identificada en otros medios como Betty Lachgar, una activista conocida por sus alegatos feministas y LGTBI y fundadora del Movimeitno Alternativo para las Libertades Individuales (MALI).

Lachgar divulgó en redes una fotografía suya en la que posaba con una camiseta con el mensaje 'Alá es lesbiana', una frase que, como ella misma reconocía el domingo en X, le había valido "miles de insultos sexistas, amenazas de violación y de muerte, llamamientos al asesinato, a la lapidación, etc." durante los últimos días.

"El 99 por ciento (de estas amenazas) provienen de hombres. Están orgullosos de sus violencias misóginas, basadas en un marco religioso", lamentó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un ataque con drones ucraniano mata a al menos dos personas en la región rusa de Tula, al sur de Moscú

Un ataque con drones ucraniano

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre

Australia reconocerá el Estado de

Nueva Zelanda "sopesará cuidadosamente" el asunto antes de tomar una decisión en septiembre

Nueva Zelanda "sopesará cuidadosamente" el

Docenas de barcos saldrán el 31 de agosto desde España para romper el bloqueo israelí de Gaza

Docenas de barcos saldrán el

Un total de 16 comunidades estarán este lunes en aviso por calor, con 13 de ellas en nivel naranja y Canarias en rojo

Un total de 16 comunidades