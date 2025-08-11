Agencias

Cuatro fuegos permanecen en gravedad 2 y otros cuatro alcanzan el uno en León, Ávila, zamora y Palencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cuatro fuegos permenecen en nivel de gravedad dos en Castilla y León y otros cuatro alcanzan ya el nivel uno en las provincias de León, Ávila, Zamora y Palencia, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla yL eó.

En concreto, permanece activo y con un índice de gravedad dos el fuego de Molezuelas de la Carballeda en Zamora que comenzó a las 14.25 horas de este domingo y cuyas causas están en investigación. Actualmente trabajan en la zona 43 medios para intentar extinguir el fuego.

En este caso, la localidad de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), ha sido desalojada al igual que las vecinas Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta, una evacuación que afecta a unos 700 vecinos.

Con un índice de gravedad 2 también se mantiene el fuego de Yeres en León, un incendio que está activo desde el sábado a las 16.33 horas, acutlamente trabajan en la zona 15 medios. Este fuego ha obligado a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos y ha afectado al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad

Igualmente, también en nivel 2, se encuentra el fuego de Benuza, también el León que comenzó el pasado viernes, en este espacio trabajan también 15 medios.

Finalmente, en San Bartolomé de pinares también se ha alcanzado la gravedad 2. El fuego comenzó el viernes a las 14.45 horas y en este momento trabajan 47 medios para acabar con este fuego.

Con índices de gravedad uno se encuentra un inciendo en Villafranca de El Bierzo (León), otro en Resoba (Palencia); un tercero en Orallo (León) y un cuarto en Fasgar (León).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un ataque con drones ucraniano mata a al menos dos personas en la región rusa de Tula, al sur de Moscú

Un ataque con drones ucraniano

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre

Australia reconocerá el Estado de

Nueva Zelanda "sopesará cuidadosamente" el asunto antes de tomar una decisión en septiembre

Nueva Zelanda "sopesará cuidadosamente" el

Docenas de barcos saldrán el 31 de agosto desde España para romper el bloqueo israelí de Gaza

Docenas de barcos saldrán el

Un total de 16 comunidades estarán este lunes en aviso por calor, con 13 de ellas en nivel naranja y Canarias en rojo

Un total de 16 comunidades