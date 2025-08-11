Agencias

Corea del Norte reivindica el "derecho a defenderse" ante las maniobras de EEUU en la zona

Por Newsroom Infobae

El régimen de Corea del Norte ha advertido de que las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos representan una "provocación militar directa" y ha reivindicado su "derecho soberano a defenderse" en caso de potenciales excesos, un aviso recurrente ante este tipo de iniciativas.

El ministro de Defensa norcoreano, No Kwang Chol, ha asegurado que estas maniobras, que se desarrollarán del 18 al 28 de aosto, "muestran la postura de confrontación militar contra Corea del Norte" de los dos socios. De hecho, para Pyongyang se trata de "maniobras de guerra", pese a que Seúl y Washington siempre han negado una intención belicista.

El ministro ha recalcaco en un mensaje recogido por la prensa oficial que esta "amenaza real" en forma de maniobras tendrá "un efecto bumerán" y llevará a la zona a "una situación menos segura", según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Desde el Gobierno de Corea del Sur, sin embargo, perciben este mensaje norcoreano más como una herramienta de propaganda que como una suerte de amenaza militar. El portavoz del Ministerio de Unificación, Koo Byoung Sam, considera que se trata de una declaración "relativamente medida" por parte de No.

