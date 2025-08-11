Cathay Pacific encarga 14 aviones Boeing 777-9 más para renovar su flota de larga distancia

Cathay Pacific ha acordado con Boeing un pedido 14 aviones 777-9 más, lo que eleva su cartera a 35 unidades de este modelo, bajo el objetivo de satisfacer de manera eficiente la creciente demanda de viajes aéreos en los principales mercados globales.

En un comunicado, el fabricante ha destacado que la incorporación de este último modelo de la familia 777 reducirá aún más los costes operativos de la aerolínea a medida que "moderniza su flota y amplía sus operaciones de pasajeros y carga en rutas de larga distancia".

"Planeamos ampliar y renovar nuestra flota con el nuevo 777-9, lo que nos permitirá continuar nuestra rica trayectoria conectando el mundo con nuestro centro de operaciones en Hong Kong ", ha resaltado el CEO de Cathay Group, Ronald Lam.

Para el vicepresidente sénior de Ventas Comerciales y Marketing de Boeing, Brad McMullen, este último pedido demuestra "el valor" del 777-9 y consolida la tradición de la aerolínea de ofrecer a sus pasajeros "comodidad, conveniencia y conectividad excepcionales durante años".

Clientes de todo el mundo han pedido más de 550 aviones 777X, lo que mantiene miles de empleos en la planta de Boeing en Everett (Washington) y en toda la cadena de suministro.