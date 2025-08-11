Agencias

BBVA decide seguir adelante con la OPA sobre Banco Sabadell

Por Newsroom Infobae

Guardar

BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell a pesar de la condición impuesta por el Gobierno, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander, algo refrendado por la junta general de accionistas, el banco tenía la opción de retirar la oferta, algo que finalmente no ha hecho.

"Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"

Infobae

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Abascal lamenta la muerte del

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

El mercado de M&A mexicano registra un alza del 46% hasta julio, según TTR Data

El mercado de M&A mexicano

España también empata contra Escocia (1-1) y se jugará las semifinales ante Inglaterra

España también empata contra Escocia