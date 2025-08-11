Al Yazira denuncia la muerte del destacado periodista palestino Anas Al Sharif en un ataque israelí

El periodista palestino Anas Al Sharif, uno de los reporteros más destacados en su cobertura de la guerra de Gaza, y el también periodista Mohammed Qraiqea han muerto en un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza, según ha denunciado la cadena panárabe Al Yazira.

Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia, así como Qraiqea han muerto por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa, según ha explicado el director del centro médico a la cadena panárabe.

El Ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz, Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam; acusación rechazada por por el medio.

A finales de julio, relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, declaró su alarma "por las reiteradas amenazas y acusaciones del Ejército israelí" contra el reportero.

"Los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido atacados y asesinados por el Ejército israelí sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás", aseguró Khan.

Expresó su profunda preocupación por el hecho de que, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, el ejército israelí ha acusado repetidamente a Al Sharif y a otros periodistas palestinos de ser terroristas o partidarios de Hamás.