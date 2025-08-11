Agencias

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Por Newsroom Infobae

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, de quien ha dicho que fue "asesinado" por "defender a Colombia y la libertad" y "plantar cara" al "terrorista" y "lacayo de (Nicolás) Maduro que hoy la preside", en alusión velada al presidente de ese país, Gustavo Petro.

La esposa de Uribe ha anunciado este lunes el fallecimiento del precandidato, que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá. Ese día, Uribe fue tiroteado y posteriormente trasladado al hospital, donde permanecía en estado grave desde entonces. Finalmente, ha muerto a consecuencia de las heridas producidas.

En un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, el líder de Vox ha trasladado todo su afecto a la familia y al pueblo colombiano y se ha mostrado seguro de que el país "saldrá adelante".

