Venezuela recibe casi 200 repatriados por EEUU, entre ellos seis menores

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela ha informado del regreso de 194 ciudadanos nacionales desde Estados Unidos, entre ellos seis menores, en el marco del plan de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para trasladar de vuelta al país a aquellos ciudadanos que se encuentran en el extranjero.

"En esta oportunidad un total de 194 deportados fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana, a quienes se les aplicarán los protocolos de atención médica correspondientes", han sostenido las autoridades venezolanas.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, denunció a finales de julio el "secuestro" de 33 menores venezolanos en territorio estadounidense que habrían sido separados de sus familiares al ser éstos deportados.

"Con lágrimas en los ojos y emociones encontradas fueron recibidos estos niños y niñas por sus familias en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar", ha afirmado el Ministerio del Interior al respecto de la llegada de los seis menores en el nuevo vuelo de repatriación.

Esta llegada de venezonalos desde Estados Unidos se produce pocos días después de que el país norteamericano anunciase una recompensa de 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) anunciada a principios de este año.