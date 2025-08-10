Agencias

Una incidencia técnica causa retrasos de casi tres horas en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz

Por Newsroom Infobae

Una incidencia técnica en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado parados durante casi tres horas a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba) a unos 427 pasajeros, a los que ya se les ha ofrecido una alternativa de transporte para llegar a su destino.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, a las 07:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 09:42 horas, el trayecto se vio detenido, afectando a los 427 pasajeros que circulaban en el convoy.

A las 12:33 horas se inició el transbordo de los pasajeros en vía mediante pasarelas, finalizando a las 14:05. A continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final, según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press.

Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos.

EuropaPress

