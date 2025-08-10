Agencias

Trump nomina a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como representante adjunta ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado este sábado a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como nueva representante adjunta ante Naciones Unidas.

"Me complace anunciar que voy a nominar a Tammy Bruce, una gran patriota, como nueva representante adjunta ante la ONU, con rango de embajadora", ha anunciado Trump en su plataforma Truth Social.

Trump ha aplaudido la figura de Bruce como portavoz desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca. "Ha cumplido con honores y ha hecho un trabajo fantástico", ha declarado el mandatario.

La representante adjunta ante la ONU desempeñará las funciones de la actual titular del cargo principal, Dorothy Shea, cuando ésta se ausente de las reuniones. Cabe recordar sin embargo que Shea será sustituida por el exasesor de Seguridad Nacional estadounidense Mike Waltz, elegido por Trump como sucesor, si finalmente acaba ratificado en el Senado.

Bruce también tendrá que someterse al mismo escrutinio, como todos los embajadores nominados por el presidente norteamericano. Un embajador puede ser nombrado durante un receso del Senado, como el que está ocurriendo ahora mismo hasta el 2 de septiembre, sólo puede servir hasta el final de la siguiente sesión del Congreso, a menos que sea confirmado posteriormente.

