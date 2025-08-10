Agencias

Tres excursionistas rescatados en Cangas de Onís y Cabrales

Efectivos del grupo de rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de la aeronave medicalizada del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a tres personas, dos mujeres y un varón, en dos intervenciones en Cangas de Onís y Cabrales.

En el caso de Cangas de Onís, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10:22 horas de esta mañana. En la llamada se explico que eran dos personas, un varón y una mujer, que estaban haciendo la ruta de Vegarredonda a Fuente Prieta y se habían perdido.

Los rescatadores movilizados localizaron a los afectados, que estaban ilesos, en la zona de Fuente Prieta y Collado Les Merines y los trasladaron hasta donde tenían su vehículo estacionado en Pandecarmen. Los efectivos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base a las 11:47 horas

En el caso del rescate en Cabrales, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 13.00 horas, un aviso de una central de llamadas de socorro en el que se indicó que una persona había sufrido una lesión en un tobillo, en la canal de Amuesa, en Cabrales. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo del helicóptero medicalizado.

Una vez en la zona, se atendió a la afectada, una mujer, a la que se le inmovilizó la extremidad lesionada y se izó a la aeronave mediante una operación de grúa. Ésta formaba parte de un grupo guiado y bajando de Cabrones a Bulnes sufrió la lesión.

Fue evacuada al Hospital Comarcal de Arriondas. Los rescatadores dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15:42 horas.

