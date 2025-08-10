Agencias

Tana Rivera tranquiliza sobre el estado de salud de su tío Cayetano: "Ha sido un susto"

En medio del interés mediático despertado por la familia Rivera tras los últimos acontecimientos, Tana Rivera ha atendido al equipo de Europa Press para despejar las dudas sobre el estado de salud de su tío Cayetano, después del accidente que sufrió recientemente. La joven quiso transmitir calma y restar importancia al incidente, dejando claro que no se trata de nada grave.

"También, está bien, está bien, todo bien. Ha sido un susto, pero está bien. Se ha roto un dedo", afirmó con naturalidad y una sonrisa. Sus palabras buscan zanjar cualquier preocupación y confirmar que el torero se recupera sin mayores complicaciones.

La influencer también aprovechó para informar sobre cómo se encuentra su padre, Francisco Rivera, asegurando que "mi padre, muy bien. En mi casa estamos todos muy bien, gracias a Dios". De esta manera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo lanza un mensaje de tranquilidad sobre el buen momento que vive su entorno familiar.

Durante el breve encuentro con los medios, la joven respondió con humor cuando le preguntaron por qué no la acompañaba Manuel, su pareja. "Me acompaña mi amiga, ¿no la ves?", dijo entre risas, haciendo referencia a la persona que estaba a su lado en ese momento.

