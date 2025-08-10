Seúl enviará una delegación especial a Indonesia como muestra del compromiso del nuevo presidente

Las autoridades de Corea del Sur enviarán la próxima semana una delegación especial a Indonesia como muestra del compromiso del nuevo Gobierno del presidente Lee Jae Myung de fortalecer las relaciones bilaterales con el país del sudeste asiático, según ha informado este domingo la oficina presidencial.

La comitiva estará liderada por el miembro del oficialista Partido Demócrata Cho Jeong Sik, y la visita se prolongará durante tres días, comenzando en Yakarta este lunes, informó la portavoz presidencial Kang Yu Jung en declaraciones a los medios recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Los delegados de Seúl se reunirán durante su estancia en el país con varios altos funcionarios del Ejecutivo indonesio y entregarán una carta del presidente Lee a su homólogo, Prabowo Subianto, a fin de "estrechar aún más la relación bilateral" entra ambas naciones.

Se prevé también, según el mismo medio, que las conversaciones agendadas dejen espacio a la presentación de propuestas para ampliar la cooperación en sectores clave como comercio, inversiones, defensa, energía, transformación digital y la colaboración en iniciativas regionales en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de la que Indonesia es parte.

Desde que asumió el poder el 4 de junio, el presidente Lee ha enviado representantes especiales a varias regiones, incluyendo la Unión Europea, Francia, Reino Unido, India, Polonia, entre otros países.