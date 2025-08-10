Agencias

Rusia califica de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la UE y países europeos de apoyo a Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado este domingo de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la Unión Europea y varios países europeos en el que han reclamado voz para Ucrania de cara a la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

"Otro panfleto nazi afirma que la paz en Ucrania solo se lograría presionando a Rusia y apoyando a Kiev", ha señalado a través de su canal de Telegram tras criticar que no hayan pedido la interrupción del suministro de armas "a los terroristas de Kiev". "La relación entre las burocracias de (Kiev) y Bruselas ya roza la necrofilia, y se distingue por la ardiente reciprocidad entre las partes", ha agregado.

La declaración conjunta, en la que sostuvieron que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", llegó después de que las autoridades estadounidenses y rusas confirmaran que Trump y Putin se reunirán el próximo viernes en el estado de Alaska.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y familias "sin vacaciones"

El PP acusa al Gobierno

La española Bouzas da otro golpe en la pista de Cincinnati

La española Bouzas da otro

Ben Gvir pide a Netanyahu implementar medidas para "desmantelar" la Autoridad Palestina

Ben Gvir pide a Netanyahu

Sebastian Vettel deja entrever su regreso a la Fórmula 1, pero descarta volver a competir

Sebastian Vettel deja entrever su

El PP pide a Bruselas que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas del contrato del Gobierno con Huawei

El PP pide a Bruselas