Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres de su segundo hijo: el nombre elegido y el motivo especial

Rafa Nadal y Mery Perelló han dado la bienvenida a su segundo hijo, tal como informa Última Hora. El nacimiento tuvo lugar el pasado jueves 7 de agosto, y, fieles a su característica discreción, la pareja esperó hasta el fin de semana para abandonar el hospital, acompañados únicamente por sus familiares más cercanos.

A diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, que fue más complejo para Xisca - nombre con el que llaman cariñosamente ala mujer del tenista - en esta ocasión la recuperación ha sido más rápida y positiva, lo que permitió un regreso temprano a casa. Durante su estancia en el hospital, solo los familiares directos visitaron al recién nacido, en línea con la privacidad que siempre ha rodeado a la familia Nadal-Perelló.

El pequeño ha recibido el nombre de Miquel, un homenaje muy especial al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad. La elección del nombre es una muestra del profundo cariño y recuerdo que mantienen hacia él, especialmente en esta etapa feliz en la que Nadal, ya retirado del deporte profesional, puede dedicarse plenamente a su papel de padre y esposo.