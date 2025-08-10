Paula Echevarría deslumbra con su outfit más colorido en la noche de su cumpleaños

Paula Echevarría ha vuelto a convertirse en la protagonista indiscutible de la noche marbellí gracias a su espectacular outfit en la celebración de su 48 cumpleaños en Starlite. Fiel a su estilo desenfadado y festivo, la actriz optó por un vestido corto de crochet donde los colores vivos y las flores en 3D fueron los grandes protagonistas. El diseño, de cuerpo ajustado, tirantes y falda asimétrica, mezclaba tonos entre el rosa y el rojo, creando un efecto alegre y favorecedor que realzaba aún más su bronceado veraniego.

Paula supo combinar este look bohemio con un aire más moderno y cañero gracias a los detalles de tachuelas y unas sandalias a tono, completando así un estilismo con mucha personalidad. El conjunto no solo captó todas las miradas durante la noche, sino que también se convirtió en inspiración para quienes buscan un look de verano que combine comodidad, frescura y tendencia. La actriz disfrutó del concierto de Amaral en compañía de amigos y familiares, entre ellos su pareja Miguel Torres y su hija Daniella.

Una vez más, Paula Echevarría demuestra que sabe cómo celebrar la vida y marcar tendencia a la vez, apostando por prendas que inspiran y que transmiten energía positiva. Su elección para la gran noche marbellí evidencia por qué sigue siendo una de las referentes de moda más queridas y seguidas en España.