Paola Olmedo, sincera sobre Carmen Borrego y su nueva etapa personal: "Nunca ha habido una pelea"

Tras años envuelta en rumores sobre supuestas tensiones con miembros de la familia Borrego, Paola Olmedo ha querido aclarar cómo es realmente su relación con Carmen Borrego y cómo afronta su vida tras la separación, mostrando una actitud cercana y sin resentimiento.

"Ella y yo tampoco nos llevábamos mal y tampoco no nos llevábamos mal", ha sido la respuesta clara de la exmujer de José María Almoguera cuando le han preguntado por la relación con la hija de María Teresa Campos. Reconoce que, como en cualquier familia, "siempre hay roces y siempre hay disputas o algo que te pueda llegar a molestar, pero nunca ha habido en sí una pelea". Estas palabras confirman que las diferencias han sido parte de una convivencia normal, sin grandes conflictos.

Paola también ha respondido con total naturalidad acerca de las buenas palabras que Carmen ha tenido hacia María, la nueva pareja de José María: "En absoluto" le han molestado, dejando claro que no hay espacio para los celos o los malos entendidos. Sobre la posible boda de su ex, la esteticista afirma sin titubeos: "Me alegraría mucho. Me parece muy bien. No me disgusta, eso me parece... Es más, a mí ni tendría que disgustarme ni gustarme, pero mi opinión es que me parece muy bien".

Respecto a la situación de su divorcio, explica que solo falta la fecha y que el proceso ha seguido su curso sin influencias de terceros: "Nos falta fecha, ya no depende de nosotros. Como siempre hemos dicho, no hemos divorciado por terceras personas, ni mucho menos". Sobre su momento personal, Paola señala: "Ahora mismo estoy muy centrada en lo que es mi trabajo, tengo muchas cosas en la cabeza y quiero centrarme en eso. Me voy a dar un despacio, y que el que esté conmigo esté, ya se quede y no está rulando, como se dice, pero no, por el momento bien".

Finalmente, se ha mostrado muy positiva al hablar de los últimos posados de Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio en revistas, mostrando simpatía y admiración: "Para mí, las he visto guapísimas. Me ha encantado. Me parece muy bien. Aparte que también es guapísima. Me ha gustado verla, así que... Oye... Para mí han salido muy bien. Ninguna pega. Me han encantado las fotos".