Agencias

Muere un policía en un ataque armado contra una patrulla en el sureste de Irán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un agente de la Policía ha muerto y otro ha resultado herido en un ataque armado perpetrado en la madrugada de este domingo contra una patrulla en la ciudad iraní de Saravan, en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país centroasiático.

El Centro de Información de la Policía de Sistán y Baluchistán, que ha confirmado el balance, ha señalado que las fuerzas de seguridad han matado a tres de los atacantes, mientras que continúa la búsqueda de los restantes.

Según han indicado las autoridades locales, los agentes estaban patrullando Saravan cuando se vieron sorprendidos por un ataque armado "no provocado por militantes", tal y como reza un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania mantiene su apoyo a Israel a pesar de la suspensión del envío de armas

Alemania mantiene su apoyo a

Al menos once muertos y cerca de 50 heridos al colisionar un camión y un autobús en Mato Grosso (Brasil)

Al menos once muertos y

La Asamblea Nacional denuncia que las nuevas medidas de EEUU contra Maduro buscan alentar la violencia

La Asamblea Nacional denuncia que

Al menos cinco muertos y 22 heridos en un accidente de tráfico en Bolívar (Ecuador)

Al menos cinco muertos y

Cristina Fernández acusa a Milei de mentir y asegura que su Gobierno sí emite dinero para pagar intereses

Cristina Fernández acusa a Milei