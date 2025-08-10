Agencias

Muere un palestino por disparos del Ejército de Israel en Jericó (Cisjordania)

Un palestino de 25 años ha muerto este domingo después de que fuera ingresado en estado crítico tras haber recibido disparos por parte del Ejército de Israel en una operación llevada a cabo esta noche en la ciudad cisjordana de Jericó, en medio del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

El fallecido ha sido identificado como Abdulá Mohamed Atiyat, quien fue trasladado del Hospital Gubernamental de Jericó al de Hadasá Ein Kere de Jerusalén por la gravedad de su estado de salud. Las tropas israelíes el habían disparado en la parte superior del cuerpo, según fuentes consultadas por la agencia de noticias WAFA. Por ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de 980 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de cerca de 180 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

