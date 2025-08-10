La Policía británica cifra en más de 530 los detenidos en la protesta del sábado por Palestine Action

La Policía de Londres ha confirmado finalmente que un total de 532 personas fueron detenidas este pasado sábado en la capital británica para protestar contra la ilegalización de la ONG propalestina Palestine Action por protagonizar una reciente incursión en una base militar británica.

"La gran mayoría de los arrestos (522) fueron por exhibir un artículo (en este caso, un cartel) en apoyo de una organización prohibida (en este caso, Palestine Action), en contravención del artículo 13 de la Ley de Terrorismo de 2000", ha hecho saber la Policía Metropolitana de Londres en su estimación final.

"Seis arrestos por agresiones a agentes. Afortunadamente, ninguno resultó gravemente herido", ha añadido la Policía, antes de detallar que la media de edad de los detenidos era de 54 años. Imágenes captadas por medios británicos mostraban cómo agentes de Policía desalojaban a ancianos que participaban en las protestas, concentradas en la Plaza del Parlamento.

Tras la ilegalización de Palestine Action en virtud de la ley antiterrorista de 2000, respaldar o pertenecer a la organización será un delito, con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC.

El Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).