La española Ángela Sosa, nueva centrocampista del Madrid CFF

El Madrid Club de Fútbol Femenino ha anunciado este sábado el fichaje para la temporada 2025/26 de la española Ángela Sosa, centrocampista de 32 años, y también la renovación de la brasileña Monica Hickmann, defensa de 38 años, en su caso hasta el 30 de junio de 2027.

Nacida el 16 de enero de 1993 en Sevilla, Sosa "se une al ilusionante proyecto" de esta campaña, según indicó el Madrid CFF en su página web. Luego el mismo texto describió a la sevillana como "una de las centrocampistas más importantes del fútbol español" por haber levantado tres títulos de Liga (2016/17, 2017/18 y 2018/19) y también una Copa de la Reina (2016) durante su etapa en el Atlético de Madrid.

Antes, Sosa había irrumpido en la máxima categoría en la temporada 2006/07 en las filas del CD Híspalis, posteriormente Sevilla FC. Con la camiseta del equipo hispalense participó en 68 partidos ligueros e hizo cinco goles. Después del descenso de las de Nervión, militó durante el curso 2013/14 en el Sporting de Huelva, destacando con sus 10 goles.

Eso provocó que en ella se fijase el Atlético de Madrid, donde Sosa se consagró durante seis años con los títulos mencionados y participando en 195 encuentros entre todas las competiciones, incluida la Champions League Femenina, y además enviando el balón a la red en 40 ocasiones.

En las campañas 2016/17 y 2017/18 recibió el Premio MARCA a la Jugadora Más Valiosa, siendo en el segundo de esos cursos la máxima asistente del torneo. "Acumula más de 200 partidos en la máxima competición nacional, en los que ha marcado 53 goles y dado una infinidad de asistencias", añadió el Madrid CFF en su texto de prensa.

Por último, el Madrid CFF destacó en su comunicado que Sosa "ha vestido la camiseta de la selección española absoluta en seis ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, aportando su calidad y visión de juego al combinado nacional".

Además, mediante una segunda nota de prensa, el Madrid CFF informó del acuerdo alcanzado con Monica Hickmann para la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027. "Es una de las mejores y más experimentadas jugadoras del mundo en su posición y seguirá aportando liderazgo, trabajo y calidad a nuestro proyecto", indicó el comunicado.

"Desde que la bicampeona de Copa América y campeona de la Liga F en 2018 se puso nuestra camiseta en agosto de 2019, se ha convertido en un auténtico ídolo y referente para las más de 700 canteranas del club", elogió el Madrid CFF sobre la veterana zaguera brasileña.

"Monica no solo ha dejado huella en el terreno de juego con su experiencia, calidad y liderazgo, sino que también ha formado e inspirado a muchas jugadoras de nuestra cantera, formando a muchas de ellas y transmitiéndoles los valores que definen la idiosincrasia del Madrid CFF. Es sin duda una de las mejores embajadoras de la historia de esta entidad", continuó la segunda nota de prensa.

"Con esta renovación, aseguramos la continuidad de una de nuestras grandes referentes. La historia de Monica en blanco y rosa sigue escribiéndose... ¡y aún queda mucho por vivir!", concluyó el texto del Madrid CFF.