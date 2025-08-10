La Autoridad Palestina condena la "incitación israelí" contra el establecimiento de un Estado palestino

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha condenado este domingo las recientes declaraciones por parte de las autoridades israelíes en contra su derecho a establecer un Estado palestino, después de que varios países occidentales hayan anunciado en las últimas semanas su intención de tomar esta medida durante la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York.

"Condenamos enérgicamente la incitación israelí contra la posibilidad de establecer un Estado palestino sobre el terreno y su personificación en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina como núcleo del Estado palestino", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

La cartera ministerial ha considerado que estas acciones "constituyen una prolongación de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión, y un intento de liquidar la causa palestina y los derechos" de su pueblo, mientras que "se enmarca en el continuo golpe israelí contra el Derecho Internacional".

En este contexto, Exteriores ha instado a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades políticas, jurídicas y morales respecto al sufrimiento del pueblo palestino, incluidos los planes que atentan contra la legitimidad palestina y sus instituciones, y a brindar urgentemente protección internacional".

La declaración llega después de que el ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que durante la próxima reunión del gabinete presente "medidas operativas inmediatas para desmantelar" la Autoridad Palestina.