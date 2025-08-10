Isco sufre una nueva fractura en el peroné izquierdo

El centrocampista del Real Betis Isco Alarcón sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo, que se produjo en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF, ha confirmado este domingo el club verdiblanco, y podría estar hasta tres meses de baja.

"Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto", señaló la entidad bética en un comunicado.

Durante el encuentro celebrado el sábado en La Rosaleda, en el que el cuadro local se impuso por 3-1, el mediapunta malaguista David Larrubia asestó una patada en la pierna al centrocampista bético, que tuvo que abandonar el choque y no pudo disputar la segunda parte.

Según explicó el club verdiblanco, el jugador de Arroyo de la Miel se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas. Su reincorporación "dependerá de la evolución del proceso", aunque todo apunta a que estará unos tres meses alejado de los terrenos de juego.