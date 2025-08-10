Irak convoca al embajador de Reino Unido en protesta por "una injerencia en los asuntos internos"

El Ministerio de Exteriores de Irak ha informado este domingo de que ha convocado al embajador de Reino Unido en Bagdad, Irfan Siddiq, para protestar por sus recientes declaraciones en las que cuestionó a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), coalición de milicias proiraníes integradas en las fuerzas de seguridad iraquíes.

"El Gobierno iraquí considera (sus declaraciones mediáticas emitidas el 8 de agosto) una violación de las normas diplomáticas y una injerencia en los asuntos internos del país", reza un comunicado en el que ha instado al embajador a "abstenerse de realizar nuevas declaraciones o actividades de este tipo y a actuar de forma que fomente las relaciones amistosas entre ambos países".

El subsecretario de Asuntos Bilaterales, Mohamed Husein Bahr al Ulum, ha expresado la "profunda preocupación del Gobierno" y ha reiterado "que esta conducta contraviene las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que obliga a los representantes diplomáticos a respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrión y abstenerse de interferir".

Por último, la cartera diplomática iraquí ha enfatizado la "necesidad" de mantener una comunicación "constructiva" y adherirse a los principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

En una entrevista televisada, el embajador británico dijo que tras la derrota territorial de Estado Islámico la misión de las FMP había concluido y que Irak ya no requería su intervención en el contexto de seguridad actual, alegando que incluso Bagdad ha solicitado el fin de la Coalición Internacional al reconocer que la amenaza del terrorismo ha disminuido.