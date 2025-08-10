Agencias

Herido un varón al caerse de un vehículo en marcha en Cabañas de Polendos (Segovia)

Por Newsroom Infobae

Un varón de 29 años ha resultado herido tras caerse de un vehículo en marcha en el kilómetro 13 de la carretera SG-V2221 en Cabañas de Polendos (Segovia), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

El centro de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 5.25 horas de este domingo, 10 de agosto, una llamada en la que se informaba sobre el accidente.

El 1-1-2 ha avisado del mismo a Emergencia Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil con la que se ha trasladado al herido al Hospital de Segovia.

