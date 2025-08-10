Evacuado de urgencia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo un pasajero del crucero 'Indepence of the Seas'

Un pasajero del crucero 'Independence of the Seas' ha tenido que ser evacuado de urgencia en la noche de este sábado por el helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como ha informado Salvamento Marítimo a Europa Press, en torno a las 21.30 horas de este sábado el centro de Fisterra informó al de Vigo sobre la necesidad de evacuar a un pasajero de este barco por una emergencia médica.

Así, Gardacostas de Galicia moviliza el helicóptero Pesca I para realizar la evacuación aeromédica de esta persona directamente al hospital, donde los controladores ya habían gestionado su recepción con el 061.

Asimismo, en los últimos días Salvamento tuvo que efectuar otro rescate en Galicia, en concreto, el de una pasajera del crucero 'Disney Fantasy', que tuvo que ser evacuada de urgencia cuando la embarcación se encontraba a unas 25 millas enfrente del municipio de Porto do Son (A Coruña).