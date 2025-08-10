España se estrena con un empate ante la subcampeona Bélgica en el Europeo

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha empatado con Bélgica (2-2) en su debut en el Campeonato de Europa, que se disputa en la localidad alemana de Mönchengladbach, en un encuentro en el que las de Carlos García Cuenca consiguieron adelantarse en dos ocasiones ante la actual subcampeona continental.

En el partido, a priori, más complicado del grupo, las 'RedSticks' comenzaron repeliendo una clara ocasión del combinado belga, con la portera Clara Pérez desbaratando con el pie un disparo de Astrid Bonami. En el ecuador del primer cuarto, Sara Barrios asistió a Carlota Petchamé, pero despejó su tiro a media altura la guardameta Elodie Pickard, que a falta de tres minutos también frustró una ocasión de Marta Segú.

En el minuto 18, Luciana Molina se fue de dos rivales y colocó la bola dentro del área para que Patricia Álvarez hiciera el primer gol para España. Las 'Red Panthers' siguieron presionando arriba y las españolas se defendían saliendo a la contra. Ya en el 35, Stephanie Vanden Borre aprovechó el primer penalti córner para poner el empate.

La segunda parte empezó movida, con ocasiones de Marta Segú y Patricia Álvarez y un penalti córner belga frustrado por Clara Pérez. Con solo tres minutos restantes de tercer cuarto, Sara Barrios cazó una bola alta y anotó el segundo gol de las 'RedSticks', y a falta de 20 segundos la portera española volvió a detener un nuevo PC en contra.

Cuando quedaban 10 minutos para el final, Ambre Ballenguein provocó un penalti stroke que Vanden Borre transformó en el empate a dos definitivo. España jugará su segundo partido del Europeo este lunes frente a Escocia (13.30 horas).

La guardameta Clara Pérez, elegida mejor jugadora del partido, se mostró orgullosa del trabajo de sus compañeras. "Hemos hecho muy buen partido. La preparación hasta aquí ha sido intensa ha dado sus frutos. Este resultado y las buenas sensaciones nos hacen encarar el partido de mañana con muchas más ganas. A pesar de que nos han empatado yendo por delante en el marcador, estamos contentas con el resultado. Tenemos un grupo muy complicado y es un buen resultado para conseguir nuestro objetivo, llegar a semifinales", señaló.