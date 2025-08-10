España golea pero no lo suficiente y se jugará estar en semifinales contra Bélgica

La selección española masculina de hockey sobre hierba se apuntó su primera victoria del Campeonato de Europa, que se disputa en la localidad alemana de Mönchengladbach, al vencer (10-0) este domingo a Austria en la segunda jornada del torneo.

Los 'RedSticks' cumplieron en la esperada goleada pero se quedaron a un gol de ganarle el 'gol average' a Bélgica, contra la que se jugarán el pase a semifinales en una especie de cruce de cuartos con el que cerrarán el martes el Grupo A.

Después de caer ante la vigente campeona Países Bajos el sábado (0-3), España siguió también el guion y pasó por encima de Austria sobre todo en la segunda mitad, cuando cayeron siete goles. Además, a los 40 segundos ya ganaba el equipo de Max Caldas.

Bruno Font abrió la lata y poco después Pol Cabré-Verdiell y Gerard Clapes dejaron en 3-0 los primeros diez minutos. El propio Clapes, José Basterra y Marc Reyne elevaron la renta y permitieron a España pensar en esa diferencia de goles con los belgas.

Sin embargo, los esfuerzos de Nicolás Álvarez, el golazo de Cabré-Verdiell y Pepe Cunill no fueron suficientes para llegar al 11-0. Así, los 'RedSticks' tendrán que ganar a Bélgica, subcampeones del mundo y bronce en los dos últimos europeos, para estar en semifinales. Los de Max Caldas parece que tienen la medida tomada a los belgas, 3-0 en los últimos tres partidos: en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París y en Pro League.

"Es un poco extraño porque ganar 10-0 es un resultado de un gran partido, pero buscábamos el undécimo, que nos daba margen para que en el siguiente partido nos sirviera el empate y pasar de ronda, pero no podemos estar descontentos. Ahora toca descansar y preparar la cabeza para estar listos el martes e ir a por la victoria sí o sí", dijo Xavi Gispert, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Hockey (RFEH).