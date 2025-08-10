El primer ministro de Irak destituye a dos comandantes proiraníes tras el ataque al Ministerio de Agricultura

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha ordenado la destitución de dos comandantes de brigada de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la organización que aglutina a las principales milicias proiraníes del país, tras el ataque lanzado a finales de julio por integrantes de uno de estos grupos, Kataeb Hezbolá, contra un edificio del Ministerio de Agricultura.

Kataeb Hezbolá, el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, es uno de los grupos más importantes dentro de las FMP, una coalición de grupos armados inmensamente influyente en Irak hasta el punto de que el Gobierno iraquí, a pesar de las quejas de Estados Unidos dada su afinidad a Teherán, está impulsando una ley para convertirlas en una institución de seguridad independiente.

Bagdad considera a las milicias como esenciales para mantener el control interno del país a pesar de su tendencia al exceso de violencia a la hora de reprimir manifestaciones contra las autoridades, como ocurrió en 2019 con el aplastamiento del movimiento social Tishrin.

Sin embargo, la gravedad del ataque de julio, que acabó con tres muertos, entre ellos un agente de Policía, ha llevado a Al Sudani ha señalar públicamente a los responsables como "afines a Kataeb Hezbolá y a las Brigadas 45 y 46 de las Fuerzas de Movilización Popular" que "se movilizaron sin órdenes ni aprobación, violando los protocolos militares y utilizando armas contra el personal de seguridad, causando muertos y heridos, incluyendo civiles".

Precisamente la orden de Al Sudani ha ido dirigida contra los comandantes de ambas brigadas tras aprobar el primer ministro "las recomendaciones que incluían la destitución de los comandantes", según el comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

El ataque, cabe recordar, coincidió con la llegada al cargo de un nuevo director del departamento de Agricultura en el barrio de Karkh, en la capital Bagdad, y la investigación ha implicado a su destituido predecesor, identificado como Ayad Kazim Ali, como uno de los instigadores de este ataque.