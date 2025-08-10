El líder de la Nascar Xfinity se rompe la clavícula en una torpe celebración

El líder de la Nascar Xfinity, el piloto estadounidense Connor Zilisch, sufre una rotura de clavícula después de una desgraciada celebración de victoria, en la que cayó desde lo alto del coche.

"Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las pruebas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor", escribió en 'X'.

Zilisch había ganado su sexta carrera de la temporada en la segunda división de Nascar en Watkins Glen (Nueva York, Estados Unidos) y se subió al techo de su coche para una tradicional celebración, pero resbaló y cayó al suelo de mala manera.

El piloto de 19 años salvó una accidentada carrera en Watkins Glen pero después sufrió un inesperado golpe que le deja fuera de juego en las carreras hasta nuevo parte. El propio Zilisch, reconocido como futura estrella de la Nascar en la Cup Series, confirmó su lesión tras su traslado al hospital.