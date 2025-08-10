Agencias

El espectacular anillo con el que Suso Álvarez ha pedido matrimonio a Marieta: todos los detalles de la joya

En un verano lleno de sorpresas en el mundo del corazón, una de las parejas más mediáticas del momento, Suso Álvarez y Marieta, ha dado el paso definitivo hacia el altar. Tras un año de relación, y en plena escapada romántica frente al mar, el colaborador sorprendió a su novia con una emotiva pedida de mano al atardecer, momento que ambos han compartido en sus redes y que ha conquistado a miles de seguidores.

Pero si algo ha acaparado todas las miradas -además del propio "sí, quiero" de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'- es el anillo que Suso ha elegido para sellar su compromiso. Marieta, radiante y con lágrimas de emoción, mostró por fin la joya más especial de su vida: se trata de una elegante pieza de oro blanco, con un diseño que destaca por un espectacular pavé de diamantes que enmarca una gran esmeralda de corte octogonal, su piedra favorita y de un fuerte simbolismo personal para la pareja.

Según los expertos, el valor del anillo oscila entre los 2.000 euros y 5.000 euros, dependiendo de la calidad de la esmeralda y de los diamantes, aunque para la influencer lo más importante es el significado sentimental de la joya. Ella misma ha compartido su felicidad en redes sociales: "Lo quiero y lo tengo", bromeando mientras lucía la pieza, y agradeciendo a Suso que haya cumplido uno de sus sueños: "Gracias por hacerme vivir este sueño y elegir una piedra tan significativa para nuestra unión".

La pedida, tal y como han mostrado ambos en sus publicaciones, fue mágica y espontánea: sushi al atardecer, abrazos, lágrimas y una respuesta clara de Marieta -"Por supuesto que sí"- ante una propuesta tan esperada como romántica. Ahora, la pareja ya prepara su boda y sueña con un futuro juntos, mientras el anillo de compromiso sigue brillando como símbolo del momento más especial de sus vidas.

