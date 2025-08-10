Agencias

El delantero neerlandés Arnaut Danjuma abandona el Villarreal y ficha por el Valencia hasta 2028

Por Newsroom Infobae

Guardar

El delantero neerlandés Arnaut Danjuma jugará en el Valencia las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, después de que el Villarreal CF y el club 'che' hayan llegado a un acuerdo para su traspaso.

"Danjuma aportará al Valencia CF velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque", señaló la entidad valenciana. "El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición", añadió.

De esta manera, el extremo holandés, de 28 años, abandona el conjunto castellonense, en el que recaló en el curso 2021-22 y donde anotó 24 goles entre todos los partidos disputados en LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Durante su aventura en el 'Submarino Amarillo', Danjuma no consiguió hacerse un hueco en la plantilla y fue cedido en tres ocasiones, regresando a la Premier League con el Tottenham (2023) y el Everton (2023-24) y disputando la última temporada con el Girona (2024-25).

Nacido en Lagos (Nigeria) y formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Brujas KV y del AFC Bournemouth.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el 3 de septiembre en Downing Street

Pedro Sánchez se reunirá con

Fallece el actor conquense Domingo Alfaro, fundador de Trastos Teatro

Fallece el actor conquense Domingo

El Papa León XIV alerta sobre la situación en Haití y pide apoyo a la comunidad internacional

El Papa León XIV alerta

Irak convoca al embajador de Reino Unido en protesta por "una injerencia en los asuntos internos"

Irak convoca al embajador de

La presidenta de Tanzania cumplimenta su candidatura para las elecciones de octubre como favorita absoluta

Infobae