El defensa argentino Juan Foyth renueva con el Villarreal hasta 2029

Por Newsroom Infobae

El Villarreal renovó el contrato de Juan Foyth, defensa argentino, hasta 2029, ampliación que anunciaron este domingo durante el Trofeo de la Cerámica contra el Aston Villa

"El argentino, al que le restaba el presente año de contrato, ha ampliado su vínculo con el club groguet por tres temporadas más. De esta forma, el '8' amarillo seguirá defendiendo los intereses del Submarino hasta junio de 2029", informó el equipo amarillo.

Foyth saltó al campo en la previa del partido contra el equipo inglés y se dirigió a la afición. El presidente Fernando Roig fue el encargado de entregarle una camiseta conmemorativa. El argentino llegó al Villarreal CF en el verano de 2020 procedente del Tottenham Hotspur, inicialmente en calidad de cedido.

Tras una fantástica primera campaña como groguet, en la que el equipo levantó la UEFA Europa League, el club ejecutó su opción de compra en 2021. "Desde entonces, se ha consolidado como una pieza clave de la defensa amarilla, destacando por su polivalencia, capacidad táctica y firmeza en el uno contra uno", dice el club.

