Eduardo Camavinga padece un esguince en el tobillo derecho

Por Newsroom Infobae

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga sufre un esguince en el tobillo derecho, ha confirmado este domingo el club blanco, y se perderá el partido amistoso que su equipo disputará este martes ante el WSG Tirol en Innsbruck (Austria).

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho", señaló el club en un comunicado.

Aunque el Real Madrid se ha limitado a afirmar que queda "pendiente de evolución", el mediocentro francés no podrá participar en el único amistoso que los de Xabi Alonso disputarán antes del comienzo de LaLiga EA Sports y que se celebrará el martes ante el WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck.

Previsiblemente, Camavinga, que se une en la enfermería a Jude Bellingham, Endrick y Ferland Mendy, también podría perderse el debut de los madridistas en la competición liguera, el martes 19 de agosto ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

