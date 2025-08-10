Decenas de militares detenidos en Malí tras un presunto intento de golpe de Estado

Decenas de militares han sido detenidos en las últimas horas en Malí por conspirar para efectuar un golpe de Estado contra la junta militar que lidera el actual "presidente de transición", el general golpista Assimi Goita.

Según fuentes locales a la cadena Radio France Internationale (RFI), de momento hay 37 militares bajo custodia, entre ellos dos generales entre los que destaca el que fuera gobernador de la céntrica región de Mopti, Abass Dembélé, hasta que acabó destituido del cargo por la junta.

Oficialmente los militares están guardando un escrupuloso silencio sobre lo ocurrido y toda la información está procediendo de fuentes locales bajo condición de estricto anonimato.

El reputado periodista y analista político franco-beninés Serge Daniel también ha tenido constancia este domingo de una "oleada de arrestos" por "intentar desestabilizar la transición" en el país, entre ellos el general Dembélé, según ha hecho saber en su cuenta de X, citando fuentes propias.

Tras los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021 que le consolidaron en el poder, Goita ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de los gobiernos occidentales, incluida la salida de Bamako de las filas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

A mediados del mes pasado, Goita promulgó una ley para modificar la Carta de Transición y hacerse con un mandato de cinco años renovable en el futuro, en medio de las críticas de la oposición por sus esfuerzos para consolidarse en el poder.

El documento, fechado el 8 de julio supone que, "a partir de la promulgación", el presidente de transición "garantizará el cumplimiento de la Constitución y la Carta de Transición" y ejercerá como jefe de Estado por un periodo de cinco años, renovable cuantas veces sea necesario, hasta la pacificación del país".