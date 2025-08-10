Agencias

Darwin Núñez cambia el Liverpool por el Al Hilal

Por Newsroom Infobae

El delantero uruguayo Darwin Núñez se convirtió este sábado en nuevo jugador del Al Hilal, después de que el equipo de la liga saudí completase la operación de traspaso con el Liverpool.

"El Liverpool FC puede confirmar que Darwin Núñez ha completado una transferencia permanente al Al-Hilal. Los tres años del uruguayo con los 'reds' concluyen después de que hoy haya finalizado su cambio al equipo de la Pro League saudí", anunció el equipo inglés.

Núñez se marcha de Anfield después de haber disputado 143 partidos y marcado 40 goles, aunque solo fue ocho veces titular en la conquista de la Premier la pasada campaña.

El delantero llegó al Liverpool procedente del Benfica en el verano de 2022 y marcó en su debut oficial para ayudar al equipo de Jürgen Klopp a levantar el FA Community Shield con una victoria contra el Manchester City. En su primera temporada como jugador del Liverpool, marcó 15 veces en 42 partidos en todas las competiciones.

Núñez mejoró su racha de goles en la campaña siguiente al anotar 18 goles. La temporada 2024-25 resultó ser su última con los 'reds', y completaría su carrera en Merseyside alzando el trofeo de la Premier. En Liverpool parecen planear invertir los 53 millones de euros de la operación, según los medios ingleses, en acometer el caro fichaje de Alexander Isak, del Newcastle.

EuropaPress

