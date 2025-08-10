Ciudad Lineal celebra el Día de Ecuador con un festival intercultural Y más de 1.400 personas

Ciudad Lineal ha celebrado este sábado el Día Nacional de Ecuador con un festival intercultural --declarado de Interés Turístico por la Junta Municipal-- en un evento conmemorativo organizado por la Asociación Rumiñahui y que ha contado con la participación de más de 1.400 personas.

La concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha participado en el festejo, y ha recordado que esta festividad "promueve la diversidad cultural, la convivencia y la cohesión social", acercando a los madrileños las tradiciones y la cultural del pueblo ecuatoriano.

El festival, además de gastronomía, música, danzas tradicionales y actividades infantiles, ha contado con un pasacalles que ha recorrido la calle de Francisco Largo Caballero y la avenida de Daroca finalizando en el recinto ferial de La Elipa. En las diferentes comparsas y grupos de danza han participado en su mayoría ecuatorianos, pero también de otras nacionalidades como Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México y Paraguay.

"Un año más acogemos en nuestro distrito la celebración del Día Nacional de Ecuador en Ciudad Lineal. Una festividad en el que todos los vecinos se suman para celebrar la cultura, la diversidad y la riqueza gastronómica, que hacen que nuestro distrito sea diverso, abierto y acogedor, esencia de la ciudad de Madrid", ha manifestado la concejala.