Carmen Borrego, de la ironía sobre Alejandra Rubio a su respuesta más directa a Paola Olmedo

La relación entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio ha sido objeto de numerosas especulaciones y titulares, sobre todo a raíz del embarazo de la joven y sus proyectos vitales que la han mantenido más alejada del entorno familiar. La tensión y el sentido de humor conviven en un clan acostumbrado a la exposición mediática y a responder con naturalidad a las preguntas de la prensa.

Anoche, tras una cena familiar en casa de Terelu Campos, su hermana fue preguntada por el equipo de Europa Press mientras salía junto a su marido José Carlos. Siempre cercana y con ese punto de ironía que la caracteriza, la hija de María Teresa Campos abordó con simpatía las cuestiones sobre su ex nuera, Paola. "Siempre digo que es la madre de mi nieto y me merece... Yo quiero que sea muy feliz, que se enamore y que sea súper feliz", declaró Carmen, marcando distancia pero deseando lo mejor en el ámbito personal.

Al ser consultada sobre si ha echado de menos a su sobrina durante la velada, Borrego se limitó a responder con una sonrisa irónica: "Mucho". Así, la familia Campos sigue mostrando un frente unido, entre bromas, cariño y los inevitables comentarios sobre sus relaciones, dejando claro que, a pesar de las diferencias, lo que prima es el bienestar de todos sus miembros y el deseo de felicidad para quienes se han distanciado.