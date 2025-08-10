Carlos Alcaraz debuta con victoria y acompaña a Bautista en tercera ronda de Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz superó su estreno en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1000 de la temporada, al vencer (6-1, 2-6, 6-3) al bosnio Damir Dzumhur, jornada en la que también avanzó a tercera ronda Roberto Bautista y cayó Martín Landaluce.

El murciano volvió a la acción en la gira norteamericana sobre pista dura, después de saltarse Toronto (Canadá), en un caluroso domingo en la cita de Estados Unidos. Alcaraz encontró la resistencia que ya conocía del bosnio hace un par de meses en Roland Garros, pero cumplió con su favoritismo pese a los altibajos.

El campeón de cinco 'grandes' empezó muy bien, agresivo al resto en cada saque de su rival hasta poner un contundente 6-1 en el marcador. Sin embargo, el español multiplicó de manera dramática sus errores no forzados en el segundo parcial y dio vida a un Dzumhur con tenis suficiente como para forzar la tercera manga.

En menos de media hora, el bosnio empató el partido, pero Alcaraz ahuyentó los fantasmas de su debut fallido el año pasado en Cincinnati. El español rompió en el cuarto juego y sacó algo de repertorio, aunque Dzumhur no se quedó atrás y también quiso divertirse. El de El Palmar tuvo que trabajarse la victoria, después de perder su saque pero recuperar la renta a continuación cuando el bosnio estropeó su reacción con una doble falta.

Con síntomas de cierta fatiga por el calor, el murciano recuperó la senda de la victoria para dejar atrás la derrota en la final de Wimbledon contra el italiano Jannik Sinner. El número dos del mundo, finalista del torneo en 2023, se medirá en tercera ronda contra el neerlandés Tallon Griekspoor o el serbio Hamad Medjedovic.

Además, la jornada en Ohio dejó un gran triunfo (6-4, 6-3) de Bautista sobre un Cameron Norrie que le había ganado los cuatro partidos hasta ahora entre ambos. El castellonense se tomó una pequeña revancha contra el británico para avanzar a tercera ronda en Cincy, donde se medirá con el estadounidense Ben Shelton, reciente campeón en Toronto, o el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Bautista estuvo firme desde el fondo de la cancha y salvó seis de los siete puntos de rotura que enfrentó en una hora y 51 minutos de partido. El español no dejó nunca resurgir a Norrie, que tuvo que irse al vestuario al final del primer set y pareció ahogado al principio del segundo, en una jornada de calor sofocante.

Mientras, el también español Martín Landaluce se vio superado por el australiano Alexei Popyrin en busca del segundo triunfo del año en un cuadro principal de la ATP. Después de superar su debut, el madrileño tuvo sus opciones y peleó un igualado encuentro que se llevó el campeón de Montreal en 2024 por 7-6(3), 6-3, un Popyrin que no quiere perder más posiciones en el ranking estas semanas.