Ben Gvir pide a Netanyahu implementar medidas para "desmantelar" la Autoridad Palestina

El ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha pedido este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que durante la próxima reunión del gabinete presente "medidas operativas inmediatas para desmantelar" la Autoridad Palestina.

"Esta debería ser la respuesta a las fantasías del terrorista Abu Mazen sobre un Estado palestino: derrocar la autoridad terrorista que él dirige", ha agregado Ben Gvir, en referencia al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a través de su perfil en la red social X.

Estas declaraciones llegan después de que algunos medios informaran de que Abbas está considerando declarar a Palestina como Estado de forma unilateral durante la Asamblea General de la ONU que se celebra en septiembre, después de que varios países occidentales hayan anunciado su intención de reconocer el Estado palestino durante la reunión en Nueva York.

