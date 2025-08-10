Agencias

Asciende a 100 la cifra de niños muertos por hambre en la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este domingo a un centenar la cifra de niños muertos por hambre o desnutrición desde el inicio de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y en medio de las restricciones israelíes a la entrada de ayuda al enclave.

El Ministerio de Salud gazatí ha informado de que los hospitales de la Franja han registrado cinco nuevas muertes por hambre y desnutrición en la últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertes por esta causa a 217 muertos, incluidos cien niños, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Posteriormente, han confirmado 61.430 muertos y 153.213 heridos desde que Israel comenzó la ofensiva contra el enclave, incluidos 61 fallecidos y 363 heridos durante el último día. Así, desde que el 18 de marzo el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó la ofensiva militar, 9.921 personas han muerto y 41.172 han resultado heridas, si bien se teme que la cifra sea mayor debido a que hay zonas inaccesibles para los equipos de búsqueda y rescate.

La cartera ministerial ha especificado que entre os muertos durante las últimas 24 figuran 35 personas tiroteadas por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ascienden a 1.778 los muertos y 12.894 los heridos desde que comenzó a operar la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel.

