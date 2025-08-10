Alejandro Fernández actúa este martes en la Plaza de Toros de Murcia presentando 'De Rey a Rey'

El cantante mexicano Alejandro Fernández presentará su nuevo álbum 'De Rey a Rey' en la Plaza de Toros este martes, 12 de agosto.

Esta cita, fue presentada en FITUR por Ibolele y el alcalde José Ballesta. El concierto, producido por Ibolele Producciones y enmarcado en el festival Murcia ON, se suma a una temporada en la que la ciudad ha colgado el cartel de completo en sus hoteles gracias al impacto de grandes actuaciones, tal y como ocurrió en julio con la llegada de artistas internacionales como Lionel Richie. "Esta dinámica confirma el papel de la cultura como motor económico y turístico, generando beneficios directos en hostelería, restauración y comercio local", afirmaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Alejandro Fernández, con más de tres décadas de trayectoria, definió 'De Rey a Rey' como "uno de los discos más especiales" de su carrera, un homenaje íntimo a su padre, el legendario Vicente Fernández, que busca "mover el alma y llevar la música mexicana a lugares donde nunca imaginamos que podía llegar".

La gira, que comenzó en Chiclana de la Frontera y ha pasado por Mallorca, continuará tras Murcia por A Coruña, Marbella, Santander, Pamplona y Arrecife, antes de cruzar a Estados Unidos, México, Colombia o Ecuador.

La actuación de este martes, que dará comienzo a las 21.30 horas, será una inmersión en la tradición ranchera y el mariachi, combinando el respeto por las raíces con una puesta en escena actual y vibrante.

Las entradas están disponibles en la web www.iboleleproducciones.com, El Corte Ínglés y www.murciaon.com