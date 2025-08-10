Agencias

Alejandro Fernández actúa este martes en la Plaza de Toros de Murcia presentando 'De Rey a Rey'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El cantante mexicano Alejandro Fernández presentará su nuevo álbum 'De Rey a Rey' en la Plaza de Toros este martes, 12 de agosto.

Esta cita, fue presentada en FITUR por Ibolele y el alcalde José Ballesta. El concierto, producido por Ibolele Producciones y enmarcado en el festival Murcia ON, se suma a una temporada en la que la ciudad ha colgado el cartel de completo en sus hoteles gracias al impacto de grandes actuaciones, tal y como ocurrió en julio con la llegada de artistas internacionales como Lionel Richie. "Esta dinámica confirma el papel de la cultura como motor económico y turístico, generando beneficios directos en hostelería, restauración y comercio local", afirmaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Alejandro Fernández, con más de tres décadas de trayectoria, definió 'De Rey a Rey' como "uno de los discos más especiales" de su carrera, un homenaje íntimo a su padre, el legendario Vicente Fernández, que busca "mover el alma y llevar la música mexicana a lugares donde nunca imaginamos que podía llegar".

La gira, que comenzó en Chiclana de la Frontera y ha pasado por Mallorca, continuará tras Murcia por A Coruña, Marbella, Santander, Pamplona y Arrecife, antes de cruzar a Estados Unidos, México, Colombia o Ecuador.

La actuación de este martes, que dará comienzo a las 21.30 horas, será una inmersión en la tradición ranchera y el mariachi, combinando el respeto por las raíces con una puesta en escena actual y vibrante.

Las entradas están disponibles en la web www.iboleleproducciones.com, El Corte Ínglés y www.murciaon.com

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y familias "sin vacaciones"

El PP acusa al Gobierno

Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el 3 de septiembre en Downing Street

Pedro Sánchez se reunirá con

Abascal critica el "silencio" de obispos con Sánchez tras el apoyo a la comunidad musulmana por la moción de Jumilla

Abascal critica el "silencio" de

Localizado sin vida el motorista desaparecido desde el sábado en Zamora

Localizado sin vida el motorista

Un total de 16 comunidades estarán este lunes en aviso por calor, con 12 de ellas en nivel naranja y Canarias en rojo

Un total de 16 comunidades