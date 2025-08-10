Agencias

Al menos seis militares del Ejército de Líbano fallecen tras una explosión en un depósito de armas

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Líbano ha informado este sábado de la muerte de seis militares en la región de Tiro, en el sur del país, tras una explosión ocurrida en un depósito de armas mientras realizaban una inspección del lugar y que también ha dejado varios heridos.

"El presidente (Joseph) Aoun expresó su pesar por la muerte de los soldados y ofreció sus condolencias a sus familias y al Ejército. También deseó una pronta recuperación a los heridos", ha indicado en un mensaje la Presidencia de Líbano desde su cuenta de la red social X.

Las autoridades de Líbano llevan meses concibiendo, en colaboración con Estados Unidos, un plan para desarmar a las milicias del partido chií Hezbolá, uno de los actores más influyentes de la realidad nacional, para apaciguar los ánimos con Israel y consolidar el alto el fuego en vigor desde finales del año pasado entre el grupo armado y el Ejército israelí tras meses de conflicto por la guerra de Gaza. Las autoridades no han especificado si el depósito de armas pertenecía al grupo.

Por su parte, el enviado especial enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, también ha lamentado lo ocurrido y ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos en la explosión.

"Les pido que acepten mi más sentido pésame y mis deseos de fortaleza y consuelo para las familias de los fallecidos y para todos los que sirven en las Fuerzas Armadas libanesas", ha indicado en un comunicado dirigido al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Igualmente, el jefe de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), Diodato Abagnara, ha recordado la importancia del Ejército de Líbano como "únicos proveedores legítimos de seguridad en el país" y ha mandado sus condolencias a las familias de los fallecidos.

